'Sigan celebrando': El mes de la herencia hispana comienza

TULSA, Okla — El mes de la herencia hispana acaba de comenzar, y dura hasta el 15 de octubre.

Tina peña es una lider comunitaria, y vinó de peru.

Dijo que llegó a Tulsa hace 45 años.

También dijo que sabe que hay mucho miedo sobre saliendo a eventos, adebido a temas de inmigración.

Pero, ella piensa que eso no debe de parar la celebración.

"Yo digo que no tengan miedo, que sigan celebrando sus raíces," dijo Peña. "Yo quisiera ver que la gente continue contribuyendo con la cultura, con las tradiciones."

Quiere que la comunidad se sienta poderosa, especialmente durante el mes de la herencia hispana.

"Que vean que estamos aquí representando en diferentes aspectos," dijo Peña.

Hablando de la representación, Yovani Avendano quiere ser un representante positiva en la comunidad hispana.

Avendano es un artista.

Dice que se enamoró del arte cuando era pequeño, y quiere acordarle a la gente que deben de seguir sus sueños.

"Sigue tu lo que te gusta, por lo que tengas pasión," dijo. "Hazlo con todo."

Avendano dice que es importante, especialmente durante el mes de la herencia hispana que todos se apoyen.

"Mi meta como artista seria representar y monstrar a la gente que aquí estamos," dijo. "Todo para la raza."

Stay in touch with us anytime, anywhere --

