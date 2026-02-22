GRATIS: Organización ayudando a gente con formas N-400 gratuitas

TULSA, Okla — La organización sin fines de lucro, Eastside Rise, esta rembolsando miembros de la comunidad para que puedan completar la forma de la naturalización, N-400.
En Oklahoma, la forma cuesta $710 dolares.
Blanka Novak dice que ella ha tenido su green card por mas de cinco años, y recibió ayuda para completar su forma con Eastside Rise.
"Era tiempo ya de empezar a aplicar," dijo Novak.
Dijo que la organización también le dió ayuda tecnica, algo que me dijo que abogados en la comunidad iban a cobrarle.
Novak dice que tuvó una experiencia genial con la organización.
"Son amigables, profesionales y también ellas saben lo que están haciendo," dijo Novak. "Piden los papeles correctos, y mientras que uno traiga los papeles que necesitan, el proceso es más rápido."
Olivia Landrum trabaja con Eastside Rise como la gerente de programas.
Dice que mientras quiere ayudar a toda la gente que pueda, la organización solo puede ayudar a gente con un historial limpio.
"Asistimos a personas que no tienen un récord criminal, que tiene un récord completamente limpio," dijo Landrum. "Si tienes algo que nos preocupa que no somos capaces de ayudarte, los referimos a abogados de la comunidad o a la YWCA o American Dream Center, donde los pueden asistir con un poquito de más conocimiento."
Landrum dijo que espera que mas gente sepa del programa.
"Ayudar a la comunidad es mi pasión," dijo. "Para mí, observar cómo toman su próximo paso para la ciudadanía y saber que ellos van a tener una voz en este país, para mí es suficiente. Es algo que me llena mi corazón."
Para averiguar mas del programa con Eastside Rise, pueden ir a su página aquí.
Stay in touch with us anytime, anywhere --
- 2 News Oklahoma on your schedule | Download on your TV, watch for free. How to watch on your streaming device
- Download our free app for Apple, Android and Kindle devices.
- Like us on Facebook
- Follow us on Instagram
- Watch LIVE 24/7 on YouTube