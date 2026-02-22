GRATIS: Organización ayudando a gente con formas N-400 gratuitas

TULSA, Okla — La organización sin fines de lucro, Eastside Rise, esta rembolsando miembros de la comunidad para que puedan completar la forma de la naturalización, N-400.

En Oklahoma, la forma cuesta $710 dolares.

Blanka Novak dice que ella ha tenido su green card por mas de cinco años, y recibió ayuda para completar su forma con Eastside Rise.

"Era tiempo ya de empezar a aplicar," dijo Novak.

Dijo que la organización también le dió ayuda tecnica, algo que me dijo que abogados en la comunidad iban a cobrarle.

Novak dice que tuvó una experiencia genial con la organización.

"Son amigables, profesionales y también ellas saben lo que están haciendo," dijo Novak. "Piden los papeles correctos, y mientras que uno traiga los papeles que necesitan, el proceso es más rápido."

Olivia Landrum trabaja con Eastside Rise como la gerente de programas.

Dice que mientras quiere ayudar a toda la gente que pueda, la organización solo puede ayudar a gente con un historial limpio.

"Asistimos a personas que no tienen un récord criminal, que tiene un récord completamente limpio," dijo Landrum. "Si tienes algo que nos preocupa que no somos capaces de ayudarte, los referimos a abogados de la comunidad o a la YWCA o American Dream Center, donde los pueden asistir con un poquito de más conocimiento."

Landrum dijo que espera que mas gente sepa del programa.

"Ayudar a la comunidad es mi pasión," dijo. "Para mí, observar cómo toman su próximo paso para la ciudadanía y saber que ellos van a tener una voz en este país, para mí es suficiente. Es algo que me llena mi corazón."

Para averiguar mas del programa con Eastside Rise, pueden ir a su página aquí.

