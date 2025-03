Tulsanos se juntan para ayudar una familia después de tragedia

TULSA, Okla — En Noviembre, canal 2 cubrió una tragedia de una mamá que se mato a ella y a sus dos niños.

Delaware County Sheriff's Office investigating murder-suicide involving mother and two children

Tuvo hijos con Herman Blanco.

Desafortunadamente, su casa fue condenada después de un fuego unos meses antes de la tragedia.

No tuvo un hogar para que sus hijos y familia estuvieran seguros.

La comunidad hispana decidió hacer una diferencia para ayudar a la familia- renovaron la casa entera.

Herman Blanco dijo que era algo que ni soñó.

"A veces que no piso ni el suelo de lo contento que estoy," dijo. "Toda esta gente que me he ayudado de un buen corazón."

Samira Izaguirre era la lider del proyecto.

Dijo que tomó tres meses para completar la casa, pero era algo que sabia que era importante.

Todo en la casa fue donado, de negocios y también gente y sus familias.

"Muy orgullosa, no de mi- de mi comunidad," dijo Izaguirre. "Cuando ves cosas asi, te dan esperanza. Te das cuenta que hay gente buena, que hay gente con empatía."

Sonia Patiño era una de las voluntarias que ayudó con la casa.

Dijo que se enamoró con el proyecto de Izaguirre.

"Es bueno uno tener compasión," dijo Patiño. "Me gustaria que todo el mundo viera la comunidad hispana como lo que es, no como mucha gente piensa que somos. Que somos unidos y que somos trabajadores."

