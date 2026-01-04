'Todo el mundo esta feliz': Comunidad Venezolana de Tulsa reacciona a la captura de Maduro

TULSA, Okla — Después de la captura de Maduro en la operación militar de los Estads Unidos, la comunidad Venezolana esta hablando de todo lo que ha pasado hasta este momento.

Gaby Barrientos y su esposo Thomas vinieron de Venezuela y continuaron sus vidas aquí en tulsa. Me dicen que mientras estan emocionados sobre la captura de Maduro, solo es el comienzo de algo más grande.

"Nos enfrentábamos a un régimen, no es una dictadura normal, era una era un grupo criminal que tiene secuestrado el país," dijo Gaby. 'Los venezolanos solos no pudimos, hicimos todo todo, absolutamente todo lo que nosotros podíamos como civiles para rescatar nuestro país. Y no pudimos."

Alexandra Baumanis es la dueña de Antojos To Go.

Me dice que es importante enfocar en el futuro de Venezuela.

“Yo pienso que tenemos que seguir enfocándonos es en eso, en el positivismo, en que viene la libertad," dijo. “La gente que llega aquí a la tienda después de las declaraciones este todo el mundo llega cantando. Todo el mundo llega feliz abrazándonos.”

Es importante notar que Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo.

Mucha gente esta preocupada que eso es lo único que busca los Estados Unidos.

Pero, Barrientos dijo que los EE. UU. podría ayudar.

"Desde mi punto de vista, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Venezuela en este momento es que tengamos una intervención de la industria privada de otros países en la industria petrolera que es el principal recurso que mueve nuestra economía," dijo. "Hace 25 años atrás era así. Entonces Estados Unidos no solamente levantó la industria petrolera, sino que construyó alrededor de la industria petrolera."

