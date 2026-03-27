Asociación lucha para ayudar comunidad de contratistas hispanos

La Asociación de Contratistas Hispanos de Oklahoma se ha convertido oficialmente en una organización sin fines de lucro.

Omar Puentes es un contratista que ha trabajado por cinco años.

Pero dice que si ha experimentado problemas, y ha perdido mucho dinero.

"El dinero ya no se puede recuperar," dijo Puentes. "Cantidad cerca de $60,000 a $70,000 a lo largo de estos cinco años que tengo como contratista."

Francisco Treviño creó la asociación para ayudar con problemas asi.

"Yo creo que eso es lo que se necesita aquí con muchos contratistas y también que vayan respetando su trabajo," dijo Treviño. "Que cobren lo que es justo para su empresa para sus empleados."

Treviño espera que mas gente sepa de la organización para crear mas eventos y talleres con otras empresas y organizaciónes.

"Nos vamos a enfocar en la educación, en seguridad, de los empleados también y networking," dijo Treviño. "Para que vayan conociéndose entre otras industrias de construcción. Entonces yo pienso que esta organización va a ayudar a eso."

Los contratistas y los trabajadores de la construcción pueden presentar reclamaciones salariales ante el Departamento de Trabajo de Oklahoma, independientemente de su estatus legal.

Esto puede abarcar problemas relacionados con salarios impagos o atrasados, la falta de pago del cheque final, o incluso cuestiones relativas al salario mínimo.

Para obtener más información sobre los requisitos para presentar una reclamación, puede visitar la página estatal sobre reclamaciones salariales aquí.

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