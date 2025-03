Las fuerzas del orden buscan fortalecer los vínculos con la comunidad

TULSA, Okla — El Concilio de la Seguridad de los Vecindarios esta hecho de miembros de agentes del orden que quieren fortalecer conexiones con la comunidad.

El grupo incluye la policía, bomberos y trabajadores con el alguacil.

Ricardo Saucedo es el gerente en restaurante El Patron.

Dice que quiere ayudar el concilio brindar su mesaje.

Saucedo les invitó a hospedar reuniónes abiertas al publico para que gente pueda saber mas de lo que esta pasando en sus comunidades.

"Para eso están aquí- para protegernos, cuidarnos," dijo Saucedo. "Es importante que los vean en una manera buena."

También dijo que ayudara con la seguridad.

"Si es peligroso si no llaman a la ayuda porque no siempre tiene que ser criminal," dijo Saucedo. "Hay muchos casos donde se necesita ayuda y uno no quiere llamarles."

Ivan Patiño es el presidente del concilio.

"Yo cuando llegué de Mexico a los Estados Unidos, pasé lo mismo que estan pasando ellos," dijo. "No quiero que nos tengan miedo, quiero que sepan que estamos aquí para ayudarles."

Patiño dice que esta contento que puede hacer una diferencia.

"Se siente como que estamos haciendo el trabajo nosotros como el concilio también," dijo.

Ahora, el grupo esta trabajando en un evento se fútbol, en donde la comunidad puede jugar contra autoridades en un torneo.

Para mas información sobre como se puede unir, pueden visitar la página de Facebook aquí.

Stay in touch with us anytime, anywhere --