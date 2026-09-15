'Quiero ser futbolista': Equipo para niños tratando de cambiar el juego de fútbol en la ciudad

NORTH TULSA, Okla — El equipo de Tulsa Pride FC empezó hace tres años en la ciudad de Tulsa.

Mientras que empezó en el este de Tulsa, ahora los niños practican en el norte de la ciudad en el Mohawk Sportsplex.

Entrenador y fundador Jason Bello dice que sabe que pagando por todos los recursos en el fútbol causa muchas barreras para las familias. El quiere cambiar eso.

“Soy alguien que cuando yo era niño, mis papás no tuvieron el dinero para poder jugar, pero tuve la oportunidad de conocer a gente que me ayudaron a jugar sin tener que pagar tanto y por eso yo hago lo mismo," dijo. "Se siente

muy bien.”

En su programa, muchas familias no pagan nada, y otras pagan menos de $100 cada mes.

Alfonso Gallardo es uno de los jugadores que dice que su sueño es ser futbolista.

FLORES: "Que te ha enseñado el fútbol?"

GALLARDO: "Me ayudó a ser confiable, y no tener miedo, y me da disciplinas, que no tenga miedo yque practique mas, y hacer los pasos mejores y meter más goles en los partidos."

“Si hay una posibilidad de hacer cambios en el fútbol aquí en América para poder hacerlo más accesible para los demás," dijo Bello. “Hay muchos niños que tienen el talento y tienen la pasión para jugar y nosotros como entrenadores tenemos que saber eso.”

Para familias que estan interesadas en ser parte de Tulsa Pride FC, Bello dice que puede contactarse con la cuenta de Facebook del equipo.

También pueden mandarle un mensaje sobre su cuenta personal si están interesados.

También hay una versión de este reportaje en inglés:

Local News TALENT FOR THE GAME: Local Tulsa league encouraging soccer accessibility Isabel Flores