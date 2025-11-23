MÁS QUE UN JUEGO: Los fans reaccionan a el campeonato de FC Tulsa, esperan que más gente venga

TULSA, Okla — FC Tulsa se enfrentó contra el equipo de Pittsburgh Riverhounds SC noviembre 22.

Después de 120 minutos de pelear, era tiempo de penales.

Perdieron cinco a tres.

Aunque perdieron, fans como Pedro Tinoco dicen que el campeonato es algo revolucionario para la ciudad.

"Es un orgullo porque Tulsa no ha estado aquí muy arriba, y es una emoción," dijo. "Necesitamos apoyarlos más y no nomas venir a los partidos finales. Tenemos que apoyarlos también en la temporada regular."

Como Tinoco, Alfredo Marcelo está en acuerdo con que más gente debe de venir a los juegos del equipo.

"Esperando que en la próxima vez, no haiga gente sentada si no todos a pie celebrando y a poyando a el equipo," dijo. "Nos vemos en la siguiente temporada, se merecen lo mejor estos jugadores."

Para más información sobre el equipo y boletos, pueden visitar el sitio web de FC Tulsa aquí.

