MÁS QUE UN JUEGO: Los fans reaccionan a el campeonato de FC Tulsa, esperan que más gente venga

TULSA, Okla — FC Tulsa se enfrentó contra el equipo de Pittsburgh Riverhounds SC noviembre 22.
Después de 120 minutos de pelear, era tiempo de penales.
Perdieron cinco a tres.
Aunque perdieron, fans como Pedro Tinoco dicen que el campeonato es algo revolucionario para la ciudad.
"Es un orgullo porque Tulsa no ha estado aquí muy arriba, y es una emoción," dijo. "Necesitamos apoyarlos más y no nomas venir a los partidos finales. Tenemos que apoyarlos también en la temporada regular."
Como Tinoco, Alfredo Marcelo está en acuerdo con que más gente debe de venir a los juegos del equipo.
"Esperando que en la próxima vez, no haiga gente sentada si no todos a pie celebrando y a poyando a el equipo," dijo. "Nos vemos en la siguiente temporada, se merecen lo mejor estos jugadores."
Para más información sobre el equipo y boletos, pueden visitar el sitio web de FC Tulsa aquí.
