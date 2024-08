La Cosecha hospeda su sorteo anual de mochilas

TULSA, Okla. — La Cosecha/The Harvest tuvo su sorteo de mochilas anual, y colaboró con otras organizaciónes para ayudar a la comunidad.

Fundadora de Le Cosecha, Rita Gallardo, me dijo que la razón que empezó la organización era para ayudar con la inseguridad alimentaria.

"Después de COVID, la gente quedo financiaramente afectada, también la inflación," dijo Gallardo.

"Aquíestamos para apoyarlos."

Dijo que especialmente ahora, es importante hacer asociaciones en la comunidad para ayudar a la gente juntos.

"Es bien importante estar unidos."

La Cosecha ha colaborado con Joy in the Cause por varios años.

Joy in the Cause ayudo con traendo las mochilas para niños y sus familias.

Directora Ejecutiva de Joy in the Cause, Stephanie Haddock, sabe que la comunidad es lo más importante.

Dijo que haciendo eventos y donando necesidades hace que la comunidad se sienta querida.

Stay in touch with us anytime, anywhere --