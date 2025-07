Organización preparando impuestos completamente gratis

TULSA, Okla — La organización sin fines de lucro, Tulsa Responds, esta ayudando a familias que hacen $67,000 dolares o menos anualmente con preparando impuestos completamente gratis.

Jessica Bachmeier dijo que ha usado los servicios gratuitos de Tulsa Responds, y les ayudado tremendamente.

“No me trataron como un numero, me trataron como una vecina," dijo. “Antes, estaba pagando entre tres y cuatro cien dolares para preparer mis impuestos. El equipo aqui me trató muy bien y profesionalmente.”

Ana Torres trabaja con Tulsa Responds, y es la lider de VITA, el programa gratis de preparar impuestos.

"Significa mucho poder rembolsar estos dolares a los bolsillos de los cuidadanos," dijo. "Sabemos que fue dinero que fue ganado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo."

Le da mucha alegria a Torres que puede hacer una diferencia en su comunidad, en ingles y en espanol.

"Nuestros preparadores estan certificados por el IRS y son de confianza," dijo. "Me encanta ver cuando un cliente sale de su cita y sale con mucho mas que su rembolo si no sale mucho mas informado."

Para hacer su cita con Tulsa Responds, puede visitar su sitio web aquí.

“Fueron claros con todo y me guiaron a traves del proceso," dijo Bachmeier. "Me quitaron un gran peso de encima.”

