Mother Road Market organiza su programa alimentario para emprendedores hispanos y latinos

Cocina 66 con Mother Road Market está aceptando solicitudes para su Programa de Lanzamiento para ayudar a proporcionar los recursos necesarios a los emprendedores hispanos y latinos interesados en iniciar sus propios negocios de alimentos.

El programa de 13 semanas funciona bajo la Fundación de la Familia Lobeck-Taylor.

Su objetivo es ayudar a los empresarios a avanzar en sus carreras en el negocio alimentario- proporcionándoles información sobre marketing, precios de alimentos, gestión y apertura de negocios.

El Programa de Lanzamiento atiende específicamente a la comunidad hispana y latina, brindando clases en español para eliminar la barrera del idioma.

HAGA CLIC AQUÍ PARA ENVIAR UNA SOLICITUD ANTES DE ENERO 17.

Jonathan Pérez y Trinidad Romero se graduaron del programa y ahora comparten un espacio para sus restaurantes que abrieron en 2023.

Jonathan es el dueño de Inkanto.

"Siempre me gustó cocinar," dijo Jonathan. "Es algo que realmente no me aburre, no me cansa."

Después de graduarse del programa en 2021, Jonathan dijo que quería expandir su marca.

Dijo que la información que obtuvó en el programa le resultó útil.

"De como abrir una compañia, marketing, la acontabilidad, el manejo de alimentos," dijo Jonathan.

Trinidad Romera es una de las dueñas de Arepa Bar.

Dijo que cada dia, aprende mas.

"Han sido momentos agradables, han sido momentos no agradables," dijo Romero. "Nos han enseñado mejorar."

Junto con información útil, Trinidad dijo que el Programa de Lanzamiento ayudó a aumentar la exposición del restaurante a través de cosas como las redes sociales.

Dijo que también ayudó a que la comunidad se uniera a su trabajo.

"Se siente muy bien," dijo. "Se siente geniál que la gente venga y pruebe tu comida, que les guste, los comentarios agradables."

Abel Aguilar es uno de los directores que trabaja con Cocina 66.

Dijo que la comunidad hispana necesita mas recursos para emprendedores.

"Negocios que pasan por nuestro programa tienen mejores resultados," dijo. "Con sosteniendo sus negocios o lanzandolos por primera vez."

Abel dijo que le gusta ayudar a emprendedores que necesitan orientación.

"Ojalá los empoderá a otros empresarios del futuro," dijo Aguilar. "A cada persona de nuestra comunidad que tiene sueños de levantar su propria empresa."

El ultimo dia para enviar solicitudes para el programa es el enero 17 y clases empiezan febrero 3.

