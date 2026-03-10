Organización en Tulsa ayudando familias con declarando impuestos gratuitamente

TULSA, Okla — La organización sin fines de lucro, Tulsa Responds, quiere ayudar a familias para que se ahorren un poco de dinero.

Ana Torres trabaja con Tulsa Responds y esta en cargo del programa de VITA, que ayuda a familias con delcaraciónes para impuestos.

"Hacemos declaraciones de impuestos para familias o individuales que ganan abajo de $69000 anuales," dijo Torres.

Tampoco cobran honorarios.

Torres dijo que la organización también los refierren a otros beneficios como consejeria financiera, beneficios governmentales e internet gratís para estudiantes.

"Este año, las familias que tienen niños de 10 años o menores pueden recibir entre $250 y $1000 en una cuenta que genera intereses," dijo. "Este es dinero que viene del gobierno y es totalmente gratuito para cuando sus hijos tengan 18 años y puedan accesar esta cuenta, ese mismo dinero va a convertirse entre $600 a $6000. Estamos recomendando que las familias aprovechen esta oportunidad y es algo muy fácil. Esto se es una forma que se llena al momento que hace sus impuestos con nosotros."

Torres dijo que si le gustaria programar una cita en español, la libreria Martin Regional es la única ubicación que puede ayudar en español.

"Los clientes salen de aquí con mucho más que únicamente sus impuestos hechos gratuitamente," dijo Torres.

Tambien dijo que citas se estan llenando, entonces puede visitar el sitio web de Tulsa Responds aquí para confirmar un dia que funciona para usted.

