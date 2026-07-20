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ELEVANDO: Organización proporcionando ayuda gratis para la salud mental

Elevate Project
Isabel Flores/KJRH
Elevate Project
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TULSA, Okla — El Elevate Project en el este de Tulsa esta proporcionando recursos gratis para gente de los 15 a 24 años que estan experiementando problemas.

El programa acepta gente que ha tenido problemas con el sistema de justicia, abuso de drogas y mas.

Datos enseñan que el numero de suicidios en Oklahoma entre gente de 15 y 24 años han aumentado entre 2002 y 2022.

La directora ejecutiva, Brittne Canizales, dice que queria ayudar.

Para mas información en como recibir ayuda, puede visitar "The Elevate Project" en su sitio web.

Una versión de este reportaje en ingles esta disponible aquí

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