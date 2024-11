'Maestros que se parecen a ellos': Tulsa trabaja para contratar maestros nacidos en otras partes

Prev Next

Posted

TULSA, Okla — Más del 35 por ciento de las personas nacidas en el extranjero en el condado de Tulsa están subempleadas, lo que significa que tienen trabajos que solo requieren hasta un título de escuela secundaria cuando han obtenido títulos de licenciatura, maestría e incluso doctorado. La ciudad se ha asociado con varias organizaciones, incluidas las Escuelas Públicas de Tulsa y la iniciativa Elevate East, para garantizar que estas personas busquen trabajos para los que estén calificados organizando un evento de reclutamiento. Lelio Ariza se nació en Colombia, donde estudió literatura y escribió libros para niños. Ahora, quiere ser maestro en Tulsa. "Nuestro primer objetivo es apoyarnos como familia," dijo Ariza. "Necesito conocer como funciona la educación acá en Tulsa, obtener las transcripciones de mis certificados." Lelio dijo que asistir a un evento como este brinda toda la información que uno necesita para convertirse en maestro en un lugar. Krystal Reyes es la directora de resiliencia de la ciudad de Tulsa. Me dice que este evento es parte de el initiativo de nuevo Tulsanos. "Es un plan para ayudar a apoyar a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados, y por eso parte de ese plan es apoyar a personas que tienen capacitación internacional", dijo Reyes. "Una de las cosas que queremos hacer es ayudar a las personas a conectarse con carreras que coincidan con sus capacitaciónes y educación para que puedan acceder a excelentes carreras profesionales y empleos mejor remunerados". Espera organizar más eventos para ampliar los tipos de empleos a los que están expuestos los residentes nacidos en el extranjero. Jen Sanders, jefa de reclutamiento de TPS, dijo que está entusiasmada por diversificar la fuerza laboral. "Tenemos muchos orígenes diversos en las Escuelas Públicas de Tulsa, por lo que nos encanta que esas personas puedan ver maestros que se parecen a ellos y tienen algunas de las mismas culturas que ellos", dijo Sanders. Dijo que el distrito está contratando para otros trabajos en lugar de solo maestros, incluidos puestos como paraprofesionales y asistentes de maestros en sus 77 escuelas. Leilo Ariza está muy agradecido por la oportunidad de involucrarse más en su comunidad. "Esots eventos son muy importantes acá," dijo. Stay in touch with us anytime, anywhere --

Download our free app for Apple , Android and Kindle devices.

Apple Android Kindle Sign up for daily newsletters emailed to you

newsletters emailed to you Like us on Facebook

Follow us on Instagram

SUBSCRIBE on YouTube

Copyright 2024 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.