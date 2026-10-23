Nueva funeraria bilingüe abre en el norte de Tulsa

TULSA, Okla — La funeraria "El Camino Real" en el norte de Tulsa quiere promover la unidad en un edificio que también tiene bastante historia haciendo exactamente eso.

El edificio que era iglesia integrada en los cuarentas.

Durante un tiempo de fuerte segregación, les dió la bienvenida a todos.

Ahora los dueños quieren ser un lugar para todos necesitando ayuda con sus arreglos funerarios en la manera en que ellos deciden, trayendo sus culturas y tradiciónes a sus ceremonias.

Los dueños también son bilingües, para que más gente pueda arreglar todo en un idioma que se sienta mas comodo.

"A veces, se pierde mucho lo que uno intenta pedir," dijó dueño Jose Gomez. "Entonces, siendo un hispano hablando español, todo eso es mas facíl."

Dueña Ana de la Torre dijó que la comunidad hispana y latina usualmente no sabe de los costos o como financiar para la muerte de un ser querido- y quiere cambar eso.

"Empezar a hacer clases informativas acerca de qué son los requisitos, quién son las personas que pueden obtener las aseguranzas de gastos finales, cual es la importancia y quer lo que cubre," dijó de la Torre. "Vamos a estar haciendo talleres de información para darles a la comunidad."

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