Eastside Rise ayudando familias con recursos para preparar para la escuela

Eastside Rise es una organización sin fines de lucro basada en el este de Tulsa.

Por el segundo año, estan colaborando con El Centro para ayudar con preparaciones para la escuela.

Cada jueves hasta el 30 de julio, la organización esta invitando a familias a Hannah Hall para un "Summer Hangout" desde las 2pm hasta las 6pm.

Este año, datos publicados por la ciudad enseñan que es 26% más probable que una familia latina no tenga acceso a una computadora con internet de alta velocidad que una familia blanca en Tulsa.

Entonces, la organización tambien esta ayudando con propocionar recursos gratís que es dificíl obetener sin internet.

Estan ayudando propocionar a los niños con tutoría, libros en español y en inglés, actividades que también les enseñan harramientas para el nuevo año escolar, ayuda con aplicacciones de Pre-K y también la ciudadanía.

Si usted necesita mas información en obteniendo internet de alta velocidad gratís, la Ciudad de Tulsa tiene unos recursos para aplicar aquí.

