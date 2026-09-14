Como se pueden proteger trabajando en construcción bajo el sol?

TULSA, Okla — El estado de Oklahoma ha estado experimentando temperaturas altas, y esta afectando a mucha gente.

Marcos Moreno trabaja como gerente de proyecto en la compañia de su familia arreglando techos.

Dice que han trabajado en la ciudad por approximadamente 15 años, y saben como navegar los obstaculos que vienen con el calor.

"Lo que hacemos nosotros es siempre tener mucha agua y mucho Gatorade, electrolito," dijo Moreno. "Porque no nomás con pura agua se hidrata uno porque pierdes mucha sal estando arriba y estando en el techo."

Dice que fortunadamente, su equipo no ha experimentado problemas graves debido a el calor, solo cosas como dolores de cabeza.

"Eso prevenimos y dejamos de parar trabajar un rato ya aseguramos que estén bien," dijo Moreno. "Le chequeamos la presión y así."

Sin embargo, Moreno piensa que debe de aber talleres o clases para educar a gente que trabaja en la construcción sobre como pueden evitar problemas graves.

"Ahorita pues, cada quien trabajan en la construcción donde sea y más o menos van viendo durante los años como les ayuda su cuerpo, porque cada cuerpo es diferent," dijo. "Pero una un guideline sería muy bien."

Muchos Tulsanos trabajan en la industria, y Noticias 2 queria contactarse con la organización de OSHA para aprender más sobre los consejos que tienen para trabajadores, y como pueden evitar problemas debido al calor.

Un representante con OSHA dijo que mientras no tienen leyes o normativas para los que trabajan en la construcción, si tienen muchos consejos y información.

Por ejemplo, gerentes deben de tener agua y electrolitos para sus trabajadores cuando tengan que trabajar mas de dos horas en el sol.

También deben de permitir descansos para trabajadores que duran hasta que puedan recuperar del sol.

También dicen que evitando descansos no es seguro.

Para mas información, OSHA tiene mas sobre su sitio web.

Hay una versión de este reportaje en inglés también: